Врач Танеева предупредила о риске развития инсульта из-за мигрени

По словам Веретельникова, обращаться к врачу необходимо уже после первого эпизода высокоинтенсивной боли, а также в случаях, если приступы повторяются регулярно. Эксперты предупреждают, что прием более 10 таблеток анальгетиков в месяц ведет к привыканию и развитию вторичной, лекарственно-зависимой головной боли. Среди основных триггеров, провоцирующих опасные состояния, врачи называют стресс, недосыпание, изменения гормонального фона и резкие колебания погоды.