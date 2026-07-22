«Соликамскбумпром» планирует заключить соглашение с инвестором осенью

Напомним, сейчас в арбитражном суде рассматриваются заявления нескольких компаний, требующих банкротства «Соликамскбумпрома». Согласно карточке дела, всего о вступлении в дело о банкротстве заявило порядка 15 организаций. Общая сумма требований к предприятию на сегодняшний день превышает 1,3 млрд руб. В частности, свои требования заявили ООО «Газпром межрегионгазПермь», а также ООО «Генеральная энергетическая компания», которое пытается взыскать с предприятия более 30 млн руб., и еще несколько юрлиц. Самая большая задолженность «Соликамскбумпрома», признанная судом, составляет свыше 468 млн руб. Речь идет о долге перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», которое добивается банкротства должника. Заявители крайне скептически отнеслись к словам представителей ответчика о заключении соглашения с инвестором. Также они отметили, что на данный момент у предприятия нет финансовой возможности рассчитаться по всем требованиям. Так, представитель ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» настаивала на введении в отношении АО «Соликамскбумпром» процедуры наблюдения. Эту позицию поддержал и представитель ПАО «Пермэнергосбыт», сумма задолженности перед которым у предприятия составляет более 400 млн руб.