Дискотека на колёсах. Как наказать громких водителей в Красноярске

Многие горожане ненавидят всех любителей автозвука без разбора. Однако в профессиональном сообществе чётко разделяют спорт и банальное хулиганство. Главный судья и вице-президент одного из чемпионатов России по автозвуку Константин Неживенко объясняет: настоящие фанаты этого дела ведут себя иначе. «Я бы провёл аналогию со спортом. Человек, который профессионально занимается боксом, запросто может выйти на улицу, с кем-то поссориться и пустить кулаки в ход. Характеризует ли это бокс как негативный вид спорта? Нет. А как мы относимся к таким людям? Я лично считаю, что это обычные хулиганы. Поддерживаем ли мы, как спортсмены, нарушение общественного порядка? Конечно нет», — говорит Константин Неживенко.