Дискотека на колёсах. Как наказать громких водителей в Красноярске

Лето для красноярцев — короткая, а потому особенно ценная и приятная пора. Прогулки с друзьями по историческому центру города, тёплые ужины на открытых летних верандах, долгие посиделки в зелёных парках.
Однако вся эта идиллическая атмосфера за несколько секунд может быть безжалостно разрушена. Достаточно появиться на горизонте водителю, который, врубив на максимум басы или вырезав глушитель из выхлопной трубы, решает с ветерком промчаться по улицам.
Рёв моторов и дребезжание стёкол от киловаттов звука раздражают горожан из года в год. В krsk.aif.ru решили разобраться, есть ли какое-то наказание для шумных автомобилистов, чем опасны огромные колонки в багажнике и где можно легально гонять, не нанося ущерб нервам и ушам случайных прохожих.
«Вёдра с басами» против сна.
С наступлением жары красноярцы открывают окна в квартирах, пытаясь впустить вечернюю прохладу, но вместе со свежим воздухом получают порцию звукового террора.
«Всю жизнь живу в центре, и ребята на своих “вёдрах с басами” уже откровенно надоели! Летом я уже даже не надеюсь нормально высыпаться. Обязательно найдётся тот, кто захочет рассказать всему проспекту Мира о своём музыкальном вкусе в два часа ночи», — сетует красноярка Мария К.
Впрочем, считать, что от автозвука страдает только центр города — большая ошибка. Эта проблема давно приобрела общегородской масштаб. Не спрятаться от неё и в спальных районах. Корреспондент krsk.aif.ru, проживающий в Свердловском районе, вынуждена пару раз в неделю слушать бессмертный хит певицы МакSим против своей воли. Громкость такая, что слова песни можно разбирать сквозь закрытые стеклопакеты. И если днём с этим ещё можно как-то смириться, то ночные концерты заставляют нервно искать беруши.
Хулиганы от автозвука.
Многие горожане ненавидят всех любителей автозвука без разбора. Однако в профессиональном сообществе чётко разделяют спорт и банальное хулиганство. Главный судья и вице-президент одного из чемпионатов России по автозвуку Константин Неживенко объясняет: настоящие фанаты этого дела ведут себя иначе. «Я бы провёл аналогию со спортом. Человек, который профессионально занимается боксом, запросто может выйти на улицу, с кем-то поссориться и пустить кулаки в ход. Характеризует ли это бокс как негативный вид спорта? Нет. А как мы относимся к таким людям? Я лично считаю, что это обычные хулиганы. Поддерживаем ли мы, как спортсмены, нарушение общественного порядка? Конечно нет», — говорит Константин Неживенко.
Где же тогда любителям басов выпускать пар? Константин советует делать это на официальных соревнованиях, где есть подготовленные площадки и регламент. Либо выбирать абсолютно безлюдные места — например, парковки отдалённых торговых центров поздно ночью.
Пожар в салоне и смертельный сабвуфер.
Громкий звук, как правило, достигается с помощью специального оборудования. Профессионалы предупреждают: кустарная установка мощной акустики может поставить под угрозу жизнь самого водителя.
«Современные аудиосистемы технически очень сложны. Если делать что-то неправильно, это может привести к серьёзным проблемам. Например, если не защищена проводка, автомобиль от такого мощного оборудования может загореться из-за короткого замыкания прямо на ходу», — предупреждает Константин Неживенко.
О другой угрозе предупреждают в Госавтоинспекции. Огромные колонки в случае ДТП превращаются в смертельное оружие, если они не сертифицированы для использования в конкретной модели авто и не предусмотрены заводом-изготовителем.
«Представьте себе, какую опасность для пассажиров создаст сабвуфер массой в несколько десятков килограммов, просто лежащий в багажнике, — поясняет представитель ГАИ Красноярска Николай Мотин. — При резком экстренном торможении или столкновении этот низкочастотный динамик по инерции, словно пушечное ядро, полетит прямо в салон автомобиля, ломая сиденья и калеча людей на своём пути».
Как наказать нарушителя?
Сотрудники полиции регулярно обращают внимание на громкие машины во время патрулирования улиц. И закон в этом случае не на стороне любителей ночных дискотек.
Николай Мотин напоминает, что установка оборудования, не предусмотренного заводом-изготовителем, расценивается инспектором ДПС как незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
«За это предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Штраф составляет 500 ₽ Кроме того, если будет установлено, что уровень шума превышает нормативы, в отношении нарушителя составляется ещё один протокол, по статье 8.23 КоАП РФ. Это также наказывается штрафом в размере 500 ₽», — говорит представитель ГАИ.
Суммы штрафов, конечно, кажутся смешными по сравнению со стоимостью самой акустики. Да и пожаловаться на нарушителя достаточно проблематично: необходимо успеть запомнить номер и марку машины, а ещё лучше снять на фото или видео.
И всё же в Госавтоинспекции советуют не терпеть. Горожанам, страдающим от шумных автомобилистов или байкеров, следует подать обращение на нарушение ПДД через сайт полиции города, указав в своём заявлении дату, время и место совершения правонарушения. Также необходимо оставить свои контактные данные для того, чтобы сотрудник ведомства, к которому поступит данное обращение, смог связаться с заявителем.
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