Ксения Алфёрова назвала катастрофой воспитание детей умными гаджетами

По мнению актрисы, бесполезно критиковать детей за то, что они не хотят читать, если это не привито семьей. Ведь современные папы и мамы всё чаще полагаются на помощь «умных колонок», в которых, конечно же, нет ни души, ни родительской любви, ни заботы.