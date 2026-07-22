Ксения Алфёрова назвала катастрофой воспитание детей умными гаджетами

Актриса Ксения Алфёрова в беседе с корреспондентом KP.RU назвала катастрофой воспитание современных детей с помощью умных гаджетов. Она считает, что родители во многом сами виноваты в том, что теряют влияние на своих детей.
По мнению актрисы, бесполезно критиковать детей за то, что они не хотят читать, если это не привито семьей. Ведь современные папы и мамы всё чаще полагаются на помощь «умных колонок», в которых, конечно же, нет ни души, ни родительской любви, ни заботы.
«Они говорят — дети не читают. А вас самих ребёнок давно видел с книгой? А вы ему на ночь читаете? Если спросить, сколько родителей читают детям на ночь, ужасающая будет статистика! Сейчас воспитанием детей занимается “умная колонка”. Она с ними разговаривает, читает, музыку ставит. Это какая-то катастрофа», — сказала Алфёрова.
Актриса также высказалась о разрушительном влиянии компьютерных мультиков на психику детей, считая, что они «глушат» психику детей, раздражают её. В них нет того тепла и задушевных разговоров с детьми, которые были свойственны старым добрым советским фильмам.
Ранее кандидат психологических наук Никита Кочетков предупреждал родителей о рисках раннего увлечения детей гаджетами. Он отмечал, что в возрасте от года до трёх лет для ребёнка важна свободная игра с предметами и живое общение со взрослыми, а замена этого экраном может привести к изменениям в развитии.