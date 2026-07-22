«Это страшно»: Ксения Алфёрова рассказала, как компьютерные мультфильмы влияют на детей

Актриса Ксения Алфёрова в дни фестиваля семейного кино «В кругу семьи» в Ярославле поговорила с корреспондентом KP.RU о состоянии детского кинематографа, отметив пагубность влияния на подрастающее поколение современных компьютерных мультфильмов.
По её словам, хорошего семейного кино сейчас не так много, как хотелось бы. Новое поколение кинематографистов игнорирует традиции детских фильмов, на которых выросли многие поколения, «Красную Шапочку», «Буратино», «Приключения Электроника». Актриса считает, что сейчас практически не знают, как правильно разговаривать с ребёнком, а преемственность была разорвана сознательно.
«Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это очень сильно раздражает нервную систему, глушит её. Это страшно», — сказала Алфёрова. Она отметила, что в России снимается много фильмов, в том числе уважаемыми людьми, тратятся большие деньги, но они не похожи на хорошее детское семейное кино. «Они яркие, они громкие, но они пустые», — резюмировала актриса.
Ранее Ксения Алфёрова рассказывала о своей семейной традиции. Она всегда говорит слова любви дочери перед уходом из дома, а фразой «я люблю тебя» заканчивает каждый разговор по телефону с бабушкой и мамой.