«Это страшно»: Ксения Алфёрова рассказала, как компьютерные мультфильмы влияют на детей

«Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это очень сильно раздражает нервную систему, глушит её. Это страшно», — сказала Алфёрова. Она отметила, что в России снимается много фильмов, в том числе уважаемыми людьми, тратятся большие деньги, но они не похожи на хорошее детское семейное кино. «Они яркие, они громкие, но они пустые», — резюмировала актриса.