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Посол Тавареш: Индонезия ждет Путина с визитом в 2026—2027 годах

Индонезия ждет визит президента России Владимира Путина в страну как в 2026 году, так и в 2027 году — в зависимости от решения РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.

Индонезия ждет визит президента России Владимира Путина в страну как в 2026 году, так и в 2027 году — в зависимости от решения РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.

— Конечно, президент Прабово Субианто уже передал приглашение. Хоть в этом году, хоть в следующем — решать российской стороне, — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Еще 14 апреля Индонезия по итогам переговоров в Москве договорилась о поставках топлива и сжиженного нефтяного газа из России.

13 апреля прошла встреча лидеров двух государств Владимира Путина и Прабово Субианто. На переговорах президенты обсуждали долгосрочные поставки энергоносителей, а также развитие инфраструктуры хранения.

О том, что Путин 13 апреля проведет переговоры с лидером Индонезии, стало известно за день до этого. В последний раз они встречались в декабре прошлого года. Тогда переговоры также прошли в Кремле.

19 июня 2025 года по итогам встречи глав России и Индонезии стороны также приняли декларацию о стратегическом сотрудничестве.