Профессор Тарасова рассказала об изменениях в мозге в условиях космоса

«В мозге почти всех космонавтов, которые провели на МКС от трех до шести месяцев, с помощью магнитно-резонансной томографии были выявлены расширение желудочков мозга (результат повышения внутричерепного давления) и смещение мозга к верхней части черепа. Наиболее выраженные изменения наблюдались в лобной и теменной долях мозга, которые отвечают за анализ информации от рецепторов кожи и опорно-двигательного аппарата, управление движениями тела и социальное поведение», — сказала Тарасова корреспонденту ТАСС.