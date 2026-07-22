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Профессор Тарасова рассказала об изменениях в мозге в условиях космоса

Мозг меняет свою структуру и смещается к верхней части черепа, сообщила заведующая кафедрой физиологии и патологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мозг в условиях космоса обратимо изменяет свою структуру — смещается к верхней части черепа, а его желудочки расширяются. Об этом сообщила ТАСС профессор Ольга Тарасова, заведующая кафедрой физиологии и патологии факультета фундаментальной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ им. М. В. Ломоносова.

Причинами изменений выступают повышение внутричерепного давления и перераспределение жидкости в организме.

«В мозге почти всех космонавтов, которые провели на МКС от трех до шести месяцев, с помощью магнитно-резонансной томографии были выявлены расширение желудочков мозга (результат повышения внутричерепного давления) и смещение мозга к верхней части черепа. Наиболее выраженные изменения наблюдались в лобной и теменной долях мозга, которые отвечают за анализ информации от рецепторов кожи и опорно-двигательного аппарата, управление движениями тела и социальное поведение», — сказала Тарасова корреспонденту ТАСС.

Эти изменения обратимы, но для восстановления требуется время: за полгода после возвращения на Землю объем желудочков мозга успевает сократиться лишь наполовину.

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