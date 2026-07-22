Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе

Российский актер и телеведуший Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе, с которой работал на разных проектах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил источник в окружении артиста.

Российский актер и телеведуший Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе, с которой работал на разных проектах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил источник в окружении артиста.

— Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей. Сейчас все пишут, что Миша встретил Лилю только сейчас, на второй год после развода, но это не так, — отметил собеседник издания KP.ru.

По его словам, со второй будущей супругой актер познакомился еще три года назад в Китае — тогда Киосе была его визажистом на съемках телешоу «Сокровища императора».

— Миша сразу влюбился, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет Лилю «самой большой любовью своей жизни», — поделились в окружении 46-летнего Галустяна.

Сама девушка недавно сменила фамилию на своем ИП с Киосе на Галустян. Кроме того, в личном блоге она опубликовала фотографию с кольцом за пять миллионов рублей.

В марте юморист впервые вышел в свет со своей новой девушкой. Пара пришла на премьеру фильма «Королек моей любви». Они попозировали фотографам, после чего Галустян и Киосе ушли в зал на показ.