WSJ: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп одобрил поддержку Вашингтоном мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Новое 30-летнее соглашение предусматривает выделение десятков миллиардов долларов на развитие ядерной инфраструктуры. Одним из главных пунктов сделки является возможное строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии. При этом Трамп отметил, что именно американское финансирование сыграет ключевую роль в ядерной программе Саудовской Аравии. Вашингтон фактически подарить этой стране Персидского залива ядерный зонтик.
Однако одобрение соглашения со стороны лидера Белого дома само по себе не является заключением сделки. Теперь должен Конгресс США рассмотреть эту инициативу и в ближайшие дни вынести свой вердикт.
Ранее KP.RU сообщил, что вопрос ядерного оружия Трампа волнует как никогда. Отмечается, что лидер США призвал готовить ядерные испытания, поскольку другие страны уже сделали это.