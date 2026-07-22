WSJ: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

Новое 30-летнее соглашение предусматривает выделение десятков миллиардов долларов на развитие ядерной инфраструктуры. Одним из главных пунктов сделки является возможное строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии. При этом Трамп отметил, что именно американское финансирование сыграет ключевую роль в ядерной программе Саудовской Аравии. Вашингтон фактически подарить этой стране Персидского залива ядерный зонтик.