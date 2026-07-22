В Красноярске ищут подрядчика для строительства моста от Зеленой рощи до острова Татышев

«Со стороны острова Татышев обустроим велопешеходную сеть, которая свяжет мостовую переправу с центром острова. Торги на проектирование восточной части объявим до конца года. Со стороны ул. Якутской выполним благоустройство: заасфальтируем дорогу, сделаем освещение, обустроим детскую площадку, парковку, модернизируем локацию для выгула собак. Проект уже разработан», — написал Сергей Верещагин в личном канале в MAX.