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В Красноярске ищут подрядчика для строительства моста от Зеленой рощи до острова Татышев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска сообщил о начале поисков подрядчика для строительства велопешеходного моста на остров Татышев. Старый мост от зеленой рощи демонтируют.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска сообщил о начале поисков подрядчика для строительства велопешеходного моста на остров Татышев. Старый мост от зеленой рощи демонтируют.

Протяженность моста составит 279 метров. В плане предусмотрена двухполосная дорога и архитектурная подсветка.

Работы начнутся в сентябре. Сначала подрядчик подготовит насыпи, затем установит опоры.

«Со стороны острова Татышев обустроим велопешеходную сеть, которая свяжет мостовую переправу с центром острова. Торги на проектирование восточной части объявим до конца года. Со стороны ул. Якутской выполним благоустройство: заасфальтируем дорогу, сделаем освещение, обустроим детскую площадку, парковку, модернизируем локацию для выгула собак. Проект уже разработан», — написал Сергей Верещагин в личном канале в MAX.