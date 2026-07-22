Участник четырех чемпионатов мира по футболу Очоа завершил карьеру

«Я и представить не мог, как далеко меня может завести мечта, — написал Очоа. — Сегодня я могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать спасибо моей семье, товарищам, каждому болельщику, который был со мной на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что я отдал все ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за все».