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Участник четырех чемпионатов мира по футболу Очоа завершил карьеру

В июле мексиканскому голкиперу исполнился 41 год.

МЕХИКО, 22 июля. /ТАСС/. Мексиканский вратарь Гильермо Очао принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

В июле Очоа исполнился 41 год.

«Я и представить не мог, как далеко меня может завести мечта, — написал Очоа. — Сегодня я могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать спасибо моей семье, товарищам, каждому болельщику, который был со мной на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что я отдал все ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за все».

Очоа является одним из трех футболистов в истории, которые входили в заявку на шести чемпионатах мира. Однако он принял участие только в четырех мировых первенствах (2014, 2018, 2022, 2026). Мексиканец попадал в заявку на турниры 2006 и 2010 годов, но не выходил на поле. В общей сложности Очоа сыграл в 12 матчах мировых первенств, пять раз сохранив ворота в неприкосновенности. Всего за сборную голкипер провел 154 матча, став победителем Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) шесть раз и бронзовым медалистом Олимпиады в Токио в 2021 году.

С 2025 года Очоа выступал за кипрский АЕЛ. Также он был игроком мексиканской «Америки», испанских «Малаги» и «Гранады», итальянской «Салернитаны», португальского ABC, французского «Аяччо» и бельгийского «Стандарда».

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