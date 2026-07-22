«Предложила цену ниже на 95% и не исполнила контракт»: красноярская компания попала в «черный список» подрядчиков

«Но когда пришло время подписывать контракт, в компании осознали, что за такие деньги работы не выполнят. Вместо честного отказа они попытались создать видимость добросовестности — получили банковскую гарантию, но сам контракт в установленный срок так и не подписали. На заседание комиссии УФАС руководство компании сослалось на ошибку сотрудника, якобы неверно посчитавшего сроки. Но такие доводы не приняли: ошибка не является уважительной причиной для срыва сроков, тем более, когда речь идет о подготовке зданий к отопительному сезону. Теперь ООО “Красстрой” включено в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Вместе с компанией в него попал и ее директор», — рассказали в прокуратуре.