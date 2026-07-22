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Минобороны отчиталось об уничтожении огневых точек, логистики и техники ВСУ

Операторы беспилотников нанесли удары по огневым точкам и объектам логистики противника в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

Минобороны отчиталось об уничтожении огневых точек, логистики и техники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.

В Минобороны рассказали, что расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили артиллерийские позиции украинских сил в Днепропетровской области. Дроноводы группировки «Север» сорвали доставку продовольствия и боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они ликвидировали наземные робототехнические комплексы противника в Сумской и Харьковской областях.

На Добропольском направлении подразделения «Центра» подавили вражеские огневые точки и посадили тяжёлые гексакоптеры неприятеля.

Российские военные также нанесли удар беспилотниками «Герань-4 сикер» по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области. Объект выведен из строя. Кроме того, Армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ разгрузки и хранения грузов военного назначения. Напомним, российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре Украины на Чёрном море. По данным Минобороны РФ, целью атак становятся объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые используются для приёма, хранения и перевалки военных грузов, горюче-смазочных материалов, а также производства и сборки беспилотников. Российская сторона также заявляла о поражении судов, перевозивших военные грузы для ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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