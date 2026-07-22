Магаданец украл велосипед у хозяина, отвлекшегося на несколько минут

Полиция Магадана поймала 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда. Хозяин велосипеда на несколько минут отвлекся, оставив его не пристегнутым. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.