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Магаданец украл велосипед у хозяина, отвлекшегося на несколько минут

Полиция Магадана поймала 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда. Хозяин велосипеда на несколько минут отвлекся, оставив его не пристегнутым. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.

Полиция Магадана поймала 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда. Хозяин велосипеда на несколько минут отвлекся, оставив его не пристегнутым. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.