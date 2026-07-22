Жители Комсомольска-на-Амуре останутся без горячей воды до 4 августа

В Комсомольске-на-Амуре плановые проверки ТЭЦ-3 стартовали позже назначенного срока. В связи с этим работы планируют провести не до 2, а до 4 августа 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Энергетики проверят котельное оборудование и вспомогательные системы. Также специалисты выполнят анализ целостности металлических конструкций и ремонт газорегуляторного пункта.
На время работ горячую воду отключат у жителей микрорайона Дружба, поселка Берлин, Вагонной улицы, переулка Березовый, улиц Металлургов, Заводской, Рыночной, Шевченко, Крупской и Механической.
Ограничения коснутся и жителей улиц Копровой, Посвящения, Ремесленной, Поселковой, Коммунистической, Красной, Павловского, Литейной и Северного шоссе.