Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 июля

Отключения света в Ростове на 22 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Аэроклубовский, 10−12 и 9−15;
— улица Циолковского, 79−121, 217;
— переулок Араратский, 19−53 и 24−44;
— улица Мадояна, 110/12, 110/15, 110−136, 163−179;
— улица Мичуринская, 128−150 и 159−201;
— улица Макарова, 18−34 и 128/32;
— улица Объединения, 1−23 и 2−24;
— улица Одесская, 1−27 и 2−24;
— улица Сормовская, 3−11 и 2−14;
— переулок Тепличный, 1−5;
— переулок Урупский, 1−13 и 2−14;
— переулок Урюпинский, 1−7 и 2−10;
— улица Челябинская, 9−21 и 2−22;
— улица Таганрогская, 75−131 и 92/1;
— улица Ташкентская, 70−152 и 77−139;
— улица Тульская, 2−30 и 13−25;
— переулок Авиамоторный, 1−7 и 2−8;
— садоводческое товарищество «Космос»;
— садоводческое товарищество «Россельмашевец»;
— садоводческое товарищество «Агропром»;
— садоводческое товарищество «Колос».
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