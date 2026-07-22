Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 22 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Аэроклубовский, 10−12 и 9−15;

— улица Циолковского, 79−121, 217;

— переулок Араратский, 19−53 и 24−44;

— улица Мадояна, 110/12, 110/15, 110−136, 163−179;

— улица Мичуринская, 128−150 и 159−201;

— улица Макарова, 18−34 и 128/32;

— улица Объединения, 1−23 и 2−24;

— улица Одесская, 1−27 и 2−24;

— улица Сормовская, 3−11 и 2−14;

— переулок Тепличный, 1−5;

— переулок Урупский, 1−13 и 2−14;

— переулок Урюпинский, 1−7 и 2−10;

— улица Челябинская, 9−21 и 2−22;

— улица Таганрогская, 75−131 и 92/1;

— улица Ташкентская, 70−152 и 77−139;

— улица Тульская, 2−30 и 13−25;

— переулок Авиамоторный, 1−7 и 2−8;

— садоводческое товарищество «Космос»;

— садоводческое товарищество «Россельмашевец»;

— садоводческое товарищество «Агропром»;

— садоводческое товарищество «Колос».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.