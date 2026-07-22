Лжеюрист из Хабаровска получил три года колонии за обман клиента

В мае 2025 года подсудимый и заявитель встретились в Хабаровске. За представление интересов в суде, составление исков и другие процедуры потерпевший передал лжеюристу 140 тысяч рублей. Однако никаких действий по исполнению обязательств мужчина не предпринял. Более того, сделать этого он не мог: у него не было юридического образования. На момент совершения преступления он работал продавцом в продуктовом магазине.