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Лжеюрист из Хабаровска получил три года колонии за обман клиента

Хабаровчанин взял 140 тысяч рублей за услуги, но не имел юридического образования.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вынесен приговор 39-летнему уроженцу Комсомольска-на-Амуре, который обманул доверчивого клиента на 140 тысяч рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установило следствие, с мая 2024 года по май 2025 года потерпевший отбывал наказание в исправительном центре Хабаровского края за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Там он узнал, что один из осуждённых оказывает другим содержащимся в центре юридические услуги. Мужчина обратился к нему с просьбой помочь снять арест, наложенный на его машину. Злоумышленник согласился и предложил обсудить детали после освобождения.

В мае 2025 года подсудимый и заявитель встретились в Хабаровске. За представление интересов в суде, составление исков и другие процедуры потерпевший передал лжеюристу 140 тысяч рублей. Однако никаких действий по исполнению обязательств мужчина не предпринял. Более того, сделать этого он не мог: у него не было юридического образования. На момент совершения преступления он работал продавцом в продуктовом магазине.

Ранее подсудимый уже был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и собственности — убийство, разбой и грабёж. За это он отбывал длительный срок в колонии. Полученные от потерпевшего деньги мужчина похитил и потратил на личные нужды.

Обманутый горожанин обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», злоумышленник дал признательные показания и частично компенсировал причинённый ущерб. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

Суд назначил мужчине наказание — три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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