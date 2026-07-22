«Фармасинтез» выведет на рынок оригинальный препарат от рака крови

«Фармасинтез» Викрама Пунии получил регистрационное удостоверение на «Сибкордию». Это препарат для лечения рака крови на основе вамотиниба, полностью разработанный и производимый в России. На его создание компания уже потратила 5 млрд руб. Но потенциальная аудитория препарата внутри страны окажется узкой, так что его коммерческий успех зависит от попадания в госпрограммы.