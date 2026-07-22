Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми площадь разлива нефти на Мулянке определят с помощью БПЛА

В акватории реки Мулянки установили 18 рубежей защиты.

В Перми продолжают ликвидацию чрезвычайной ситуации на реке Мулянке после разлива нефти. Работы проводят в круглосуточном режиме.

Краевое Минприроды создало специальную межведомственную рабочую группу с участием представителей Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также компании «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез». Для точной оценки площади разлива нефти применят БПЛА.

По состоянию на 21 июля, акваторию Мулянки перекрыли 18 рубежей защитных заграждений из 87 бонов. Приоритетной задачей остается сбор нефтепродуктов с водной глади реки. После этого специалисты приступят к рекультивации береговой линии реки.

Компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» сообщила о направлении из Республики Коми аварийно-спасательного формирования, имеющего опыт ликвидации экологических аварий. На 22 июля намечен отбор проб грунта. Краевой Роспотребнадзор после проверки атмосферного воздуха не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше