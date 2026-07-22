В Перми площадь разлива нефти на Мулянке определят с помощью БПЛА

В Перми продолжают ликвидацию чрезвычайной ситуации на реке Мулянке после разлива нефти. Работы проводят в круглосуточном режиме.
Краевое Минприроды создало специальную межведомственную рабочую группу с участием представителей Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также компании «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез». Для точной оценки площади разлива нефти применят БПЛА.
По состоянию на 21 июля, акваторию Мулянки перекрыли 18 рубежей защитных заграждений из 87 бонов. Приоритетной задачей остается сбор нефтепродуктов с водной глади реки. После этого специалисты приступят к рекультивации береговой линии реки.
Компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» сообщила о направлении из Республики Коми аварийно-спасательного формирования, имеющего опыт ликвидации экологических аварий. На 22 июля намечен отбор проб грунта. Краевой Роспотребнадзор после проверки атмосферного воздуха не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.