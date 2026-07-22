В Екатеринбурге может появиться новый студенческий кампус

— Перспективной площадкой для создания кампуса вуза может стать Академический район. Денис Паслер отметил: такой масштабный проект возможно реализовать только в сотрудничестве с федеральными властями, пока задача вуза — проработать смысловое наполнение объекта, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.