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Вуз вызвал милицию на студентку-первокурсницу

В Беларуси студентка принесла больничный, а вуз вызвал на нее милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вуз вызвал милицию на студентку-первокурсницу за справку из поликлиники. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Неприятный инцидент произошел со студенткой первого курса одного из минских вузов. Девушка в начале года предоставила учреждению образования справку о временной нетрудоспособности. Однако документ вызвал подозрения у медицинского персонала.

Из вуза позвонили в милицию, и правоохранители установили, что кроме предъявленной справки у студентки есть еще один больничный, который зарегистрирован в студенческой поликлинике Минска.

Специалисты провели судебную техническую экспертизу реквизитов документов и установили, что в первоначальные записи на справках были внесены технические изменения. В больничных данные дописали, штрихи подчистили, а затем записи обвели.

В милиции студентка созналась, что в начале из-за болезни она обратилась в поликлинику по месту учебы. Но в назначенный день на прием не пришла и уехала «долечиваться» по месту жительства, где открыла новый больничный, несмотря на уже имеющийся. А потом решила сама исправить даты в двух больничных, чтобы у нее «не было проблем на учебе».

Проводится дальнейшее разбирательство.

А еще белоруска вызвала милицию из-за ролика в TikTok, который посмотрела ее дочь.