В Беларуси вуз вызвал милицию на студентку-первокурсницу за справку из поликлиники. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Неприятный инцидент произошел со студенткой первого курса одного из минских вузов. Девушка в начале года предоставила учреждению образования справку о временной нетрудоспособности. Однако документ вызвал подозрения у медицинского персонала.
Из вуза позвонили в милицию, и правоохранители установили, что кроме предъявленной справки у студентки есть еще один больничный, который зарегистрирован в студенческой поликлинике Минска.
Специалисты провели судебную техническую экспертизу реквизитов документов и установили, что в первоначальные записи на справках были внесены технические изменения. В больничных данные дописали, штрихи подчистили, а затем записи обвели.
В милиции студентка созналась, что в начале из-за болезни она обратилась в поликлинику по месту учебы. Но в назначенный день на прием не пришла и уехала «долечиваться» по месту жительства, где открыла новый больничный, несмотря на уже имеющийся. А потом решила сама исправить даты в двух больничных, чтобы у нее «не было проблем на учебе».
Проводится дальнейшее разбирательство.
А еще белоруска вызвала милицию из-за ролика в TikTok, который посмотрела ее дочь.