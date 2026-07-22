Вуз вызвал милицию на студентку-первокурсницу

В милиции студентка созналась, что в начале из-за болезни она обратилась в поликлинику по месту учебы. Но в назначенный день на прием не пришла и уехала «долечиваться» по месту жительства, где открыла новый больничный, несмотря на уже имеющийся. А потом решила сама исправить даты в двух больничных, чтобы у нее «не было проблем на учебе».