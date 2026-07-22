Новости Ростовской области 22 июля: БПЛА, бензин, прощание с Сонатой

В ночь на 21 июля 2026 небо над Ростовской областью вновь защищали от атак БПЛА ВСУ. Донские автомобилисты уже меньше стояли в очередях за топливом. В городе простились с красавицей-байкером Сонатой. Церемония сопровождалась рёвом мотоциклов. О важных событиях этого утра — в подборке rostov.aif.ru.