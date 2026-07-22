Новости Ростовской области 22 июля: БПЛА, бензин, прощание с Сонатой

В ночь на 21 июля 2026 небо над Ростовской областью вновь защищали от атак БПЛА ВСУ. Донские автомобилисты уже меньше стояли в очередях за топливом. В городе простились с красавицей-байкером Сонатой. Церемония сопровождалась рёвом мотоциклов. О важных событиях этого утра — в подборке rostov.aif.ru.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 22 июля 2026: загорелась пшеница.
Прошедшей ночью Ростовская область отразила атаку беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 24 дрона ВСУ в небе над Таганрогом, Гуково и восемью районами региона. Ударам подверглись территории Зерноградского, Мясниковского, Тарасовского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Каменского и Неклиновского районов. Из-за падения обломков в Кагальницком районе загорелось поле с озимой пшеницей.
«Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время проводится тушение пожара», — написал губернатор Юрий Слюсарь.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 22 июля 2026 года.
На автозаправочных станциях очереди заметно уменьшились. На большинстве станций представлен полный ассортимент горючего, и дефицит не наблюдается.
На АЗС по-прежнему несут службу добровольцы и представители казачества.
В Ростовской области продолжают действовать следующие ограничения на отпуск горючего:
Бензин: не более 30 литров на один легковой автомобиль.
Дизельное топливо: до 60 литров для легковых машин, до 200 литров для грузового транспорта и до 300 литров для пассажирских перевозок.
Средние цены на бензин в регионе по данным на 22 июля 2026 года: АИ-92 — 84,5 ₽/лАИ-95 — 93,32 ₽/лАИ-98 — 111,82 ₽/лДизельное топливо — 91,04 ₽/л.
Простились с красавицей-байкером Сонатой.
В Ростове-на-Дону состоялись похороны Софьи Г., известной в мотосообществе под именем Соната. Она погибла в аварии на мотоцикле Harley-Davidson 17 июля.
На церемонию, прошедшую у крематория Северного кладбища, пришли более 150 человек: родные, друзья и единомышленники.
Прощание проходило под рёв мотоциклов: участники выстроились в линию и синхронно нажали на газ, отдавая последнюю честь погибшей.
Софье был 41 год, она воспитывала двух сыновей-школьников и более 15 лет посвятила своему главному увлечению — мотоциклам.
Жара до +31°: синоптики озвучили прогноз погоды на 22 июля для Дона.
22 июля в Ростове‑на‑Дону и по всей Ростовской области установится тёплая и сухая погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в диапазоне от +21 до +31 градуса.
По данным синоптиков, небо останется преимущественно малооблачным, существенных осадков не ожидается. Ветер — умеренный, северо‑западный, со скоростью 3−6 м/с. Атмосферное давление — в пределах нормы.