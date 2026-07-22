Волгоградцев предупредили о планах по блокировке абонентских номеров

В перечень подозрительных также вошли абонентские номера, используемые для вызовов из сетей иностранных операторов связи, но при этом соответствующие российской системе нумерации либо схожие с ней. Блокировка грозит и применяемым для совершения противоправных действий номерам согласно данным ГИС «Антифрод» и рассылающим SMS-сообщения с недостоверной информацией о контактных данных портала «Госуслуги». В критерии включат также номера физических лиц, если ранее другой номер того же абонента уже использовался для мошеннических действий.