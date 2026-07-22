Глава Красноярска Сергей Верещагин собирает «Молодёжную команду»

Глава Красноярска Сергей Верещагин объявил о наборе «Молодёжной команды». Требуется десять неравнодушных и целеустремленных молодых людей для реализации проектов по развитию города. К участию приглашаются красноярцы в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурсный отбор будет состоять из нескольких этапов: заполнение анкеты и подача документов; представление личных достижений; запись видеовизитки; предложить решение реальной проблемы городского развития и защитить проект. Именно молодёжь лучше всех чувствует, куда городу двигаться дальше, — отметил глава Красноярска и подчеркнул, что рассматривает команду как стратегический кадровый резерв. Прием заявок продлится с 31 июля по 3 сентября включительно в молодёжном центре «Своё дело» (ул. Попова, 12). Список необходимых документов доступен в соцсетях Сергея Верещагина.