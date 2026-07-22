МТС обновила сеть в эвенкийском поселке оленеводов Суринда

МТС обновила телеком-оборудование в поселке Суринда на севере Красноярского края, где проживают более 300 человек. Скорость мобильного интернета и емкость сети выросли как в жилых зонах, так и в социальных объектах — школе, детском саду, фельдшерско-акушерском пункте, библиотеке и Доме культуры.
Суринда — единственный населенный пункт Эвенкийского округа, где сохранилось домашнее оленеводство. Местные жители, в основном эвенки, занимаются выпасом оленей и выделкой шкур. Главный праздник села — День оленевода, когда проводятся гонки на упряжках, национальные состязания и угощения строганиной и шулемой.
«Суринда — один из интереснейших населенных пунктов на севере Красноярского края, где сохранились эвенкийские быт и традиции, при этом поселок активно наращивает туристический потенциал — местные предприниматели разместили здесь чумы, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, а также событийную площадку. Мы, в свою очередь, планомерно развиваем сеть в таких населенных пунктах. Уверен, это поможет популяризировать национальное достояние и традиции народов Севера, а также создавать и продвигать туристические проекты для привлечения гостей», — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее МТС выпустила сборник этнокомиксов «Ожившие легенды Севера» с дополненной реальностью по мотивам сказок коренных народов Красноярского края. Печатную версию можно найти в библиотеках Красноярска, Норильска и Снежногорска, цифровая и аудиоверсии доступны в приложении «КИОН Строки».
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