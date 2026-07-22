МТС обновила сеть в эвенкийском поселке оленеводов Суринда

«Суринда — один из интереснейших населенных пунктов на севере Красноярского края, где сохранились эвенкийские быт и традиции, при этом поселок активно наращивает туристический потенциал — местные предприниматели разместили здесь чумы, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, а также событийную площадку. Мы, в свою очередь, планомерно развиваем сеть в таких населенных пунктах. Уверен, это поможет популяризировать национальное достояние и традиции народов Севера, а также создавать и продвигать туристические проекты для привлечения гостей», — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.