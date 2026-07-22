Хабаровский центр «ВОИН» представит свою экспозицию на ВЭФ-2026

Хабаровский филиал центра «ВОИН» представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая ежегодно проводится в рамках Восточного экономического форума. В военно-спортивном городке разместят площадки для отработки навыков первой помощи, военной подготовки и управления БПЛА, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году ВЭФ пройдет на площадке ДВФУ в одиннадцатый раз, даты проведения — 1−4 сентября. Традиционная в дни форума выставка будет доступна только участникам форума, а после завершения масштабного события — всем жителям и гостям Владивостока. Организатор «Улицы Дальнего Востока» — Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.
Экспозицию центра военно-патриотического центра, согласно задумке, разместят в специально оборудованном городке площадью 600 квадратных метров. Четыре инструктора проведут мастер-классы по нескольким видам дисциплин: огневая подготовка, тактическая медицина, применение БПЛА, инженерное дело и другие. В завершающие дни форума в павильоне начнет работать пневматический тир.
— Центр «ВОИН» участвует в Восточном экономическом форуме четвертый год подряд. В этом году программа мастер-классов станет еще более разнообразной и насыщенной — от тактической медицины до снайпинга. Посетители смогут больше узнать о работе дальневосточных филиалов, опробовать современное учебное оборудование и записать детей на образовательные программы, — подчеркнул полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В 2026 году центр впервые предоставит гостям экономического форума возможность управления наземным дроном, а также сборки БПЛА своими руками. Другая новинка — VR-симулятор стрельбы по беспилотникам, созданный на основе отечественной системы «Квадросим».
Также в павильоне расположат зону огневой подготовки, организованную совместно с ГК «Калашников» и Федерацией боевого снайпинга России, создание которой инициировал Юрий Трутнев.
Напомним, что центр «ВОИН» появился по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель — воспитание патриотизма в подрастающем поколении. Сейчас филиалы центра ведут свою работу в 21 регионе страны, пять из которых находятся на Дальнем Востоке.