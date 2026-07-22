Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Алматы сделала важное напоминание для владельцев электросамокатов

Один самокат — один человек. Об этом накануне, 21 июля 2026 года, заявила пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы, обращаясь к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Жителей и гостей южной столицы призвали соблюдать правила эксплуатации электросамокатов и не допускать опасных нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП).

По словам начальника Управления административной полиции ДП Алматы Абдинура Тасыбаева, в последнее время участились случаи, когда на одном электросамокате одновременно передвигаются два или даже три человека, а также перевозятся крупногабаритные грузы.

Электросамокат рассчитан исключительно на одного человека. Дополнительный пассажир или перевозка объемного груза значительно ухудшают устойчивость транспортного средства, затрудняют управление и существенно увеличивают риск падения и дорожно-транспортного происшествия. Призываем всех пользователей ответственно относиться к требованиям безопасности и строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД). Это вопрос сохранения жизни и здоровья как самого водителя, так и окружающих участников дорожного движения.

отметил Абдинур Тасыбаев

В полиции напомнили, что нарушение ПДД влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

Полицейские призывают пользователей средств индивидуальной мобильности проявлять дисциплину и взаимное уважение на дорогах.