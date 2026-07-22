Полиция Алматы сделала важное напоминание для владельцев электросамокатов

Электросамокат рассчитан исключительно на одного человека. Дополнительный пассажир или перевозка объемного груза значительно ухудшают устойчивость транспортного средства, затрудняют управление и существенно увеличивают риск падения и дорожно-транспортного происшествия. Призываем всех пользователей ответственно относиться к требованиям безопасности и строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД). Это вопрос сохранения жизни и здоровья как самого водителя, так и окружающих участников дорожного движения.