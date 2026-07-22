Купание в карьере в Комсомольске-на-Амуре закончилось гибелью мужчины

В Комсомольске-на-Амуре мужчина погиб во время купания в одном из карьеров города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Трагедия произошла вечером 21 июля.
Информация о происшествии поступила в оперативно-дежурную смену регионального управления МЧС. Во время купания в карьере погиб 47-летний мужчина.
Тело мужчины из воды извлекли спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России. После этого его передали сотрудникам полиции для проведения необходимых процедур.
Специалисты МЧС напоминают: купаться можно только в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей. Опасно заходить в воду в незнакомых местах, особенно в карьерах и других водоёмах с неизвестным рельефом дна.