Вместо 10 тысяч. Сколько шагов в день действительно защищают от Альцгеймера

Догмат обязательности 10000 шагов в день отпугивает многих от занятий физкультурой, ведь это достаточно серьезная нагрузка. Нужно пройти примерно 6−8 километров. Да и времени требует много, в нормальном темпе 1,5 часа, а для пожилых людей до 2,5 часов.

Не все могут выделять столько времени каждый день. А коль это обязательный минимум, как уверяют многие тренеры и фитнес-приложения, то и начинать не стоит — так думают очень многие. И это роковая ошибка.

Уже давно эта красивая круглая цифра неоднократно развенчана. 10000 — это не строгая медицинская рекомендация, по сути, её придумали маркетологи и удачно навязали обществу благодаря активной рекламной кампании японских шагомеров в 1960-е годы.

Новое исследование ученых из Гарвардского университета , опубликованное в знаменитом научном журнале Nature Medicine, развенчивает этот миф: для защиты мозга от болезни Альцгеймера достаточно всего 3 тысяч шагов в день. Такая дистанция отодвигала снижение когнитивных способностей в среднем на три года.

И совершенно не обязательно истязать себя долгими и многокилометровыми марш-бросками — этого требует норма в 10000 шагов. Достаточно всего 3 тысячи шагов — это примерно 2−2,2 км, которые проходят обычно за 25−30 минут, или чуть больше для тех, кто шагает медленно.