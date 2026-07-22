Зоосад «Приамурский» ищет опекунов для амурских тигров Шторма и Шайни

В преддверии Международного дня тигра, 26 июля, зоосад «Приамурский» имени Сысоева проводит благотворительный аукцион опекунства. Принять участие приглашают жителей Хабаровского края и представителей бизнеса. Все собранные средства направят на улучшение условий содержания, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания для двух амурских тигров — Шторма и Шайни. Победитель аукциона получит статус официального опекуна редкого хищника, а также именную табличку (или логотип компании) на главном видовом вольере зоосада. Также ему предоставят право соавторства в выборе имен для будущих тигрят и уникальный пакет привилегий. Для гостей 26 июля зоосад подготовит праздничную программу с показательными кормлениями, конкурсами и викторинами. Подробности — на сайте Минкультуры края.