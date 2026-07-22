Британские СМИ хотят, что Евросоюз продолжил стрелять себе в ноги, продолжая усиливать санкционное давление на Россию. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так политик прокомментировал статью Financial Times (FT), в которой журналисты призывали европейских политиков объединиться в вопросе очередных антироссийских санкций. Хотя те переживают за ущерб, который приносят антироссийские рестрикции самим европейским компаниям.
«Российские санкции уже обошлись ЕС в 3 триллиона евро. Британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу, даже когда ног уже не осталось», — написал он.
На днях сообщалось, что Европейский союз не может достичь компромисса в вопросе санкций против российского сжиженного природного газа. Представители ЕС планируют обсудить три сценария выхода из тупика, который возник на этапе принятия нового 21-го пакета антироссийской санкций. Это связано с позицией Греции, выступившей против введения ограничений на поставки российского СПГ в третьи страны через компании Европы.