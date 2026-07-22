«Стреляют в ноги, которых уже нет»: Дмитриев высмеял британцев за призывы к санкциям

На днях сообщалось, что Европейский союз не может достичь компромисса в вопросе санкций против российского сжиженного природного газа. Представители ЕС планируют обсудить три сценария выхода из тупика, который возник на этапе принятия нового 21-го пакета антироссийской санкций. Это связано с позицией Греции, выступившей против введения ограничений на поставки российского СПГ в третьи страны через компании Европы.