Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что обвинения госсекретаря США Марко Рубио в адрес Ирана демонстрируют истинное лицо «переговоров по-западному». Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.
«Просто весь мир уже понял, что такое “переговоры по-западному”: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне», — резюмировала Захарова в своем сообщении. Она заявила, что это очередной раз доказывает, что на самом деле означают «переговоры по-западному».
Она напомнила ситуацию с минскими соглашениями. Тогда Запад обвинял Россию в невыполнении договоренностей, а потом страны ЕС не стесняясь говорили, что соглашение, подписанное в Минске, нужно было для более структурированной подготовки Киева к масштабному военному конфликту.
Ранее KP.RU передал слова Рубио о том, что якобы США не видят у Ирана серьезного стремления к переговорному процессу. Правда, что именно американский политик имеет в виду, непонятно. Ведь именно США не намерены идти на уступки и отменять санкции против Ирана.