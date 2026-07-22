Захарова рассказала, что на самом деле означают «переговоры по-западному»

«Просто весь мир уже понял, что такое “переговоры по-западному”: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне», — резюмировала Захарова в своем сообщении. Она заявила, что это очередной раз доказывает, что на самом деле означают «переговоры по-западному».