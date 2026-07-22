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Захарова рассказала, что на самом деле означают «переговоры по-западному»

Захарова: мир уже понял, что такое переговоры по-западному.

Источник: Комсомольская правда

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что обвинения госсекретаря США Марко Рубио в адрес Ирана демонстрируют истинное лицо «переговоров по-западному». Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

«Просто весь мир уже понял, что такое “переговоры по-западному”: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне», — резюмировала Захарова в своем сообщении. Она заявила, что это очередной раз доказывает, что на самом деле означают «переговоры по-западному».

Она напомнила ситуацию с минскими соглашениями. Тогда Запад обвинял Россию в невыполнении договоренностей, а потом страны ЕС не стесняясь говорили, что соглашение, подписанное в Минске, нужно было для более структурированной подготовки Киева к масштабному военному конфликту.

Ранее KP.RU передал слова Рубио о том, что якобы США не видят у Ирана серьезного стремления к переговорному процессу. Правда, что именно американский политик имеет в виду, непонятно. Ведь именно США не намерены идти на уступки и отменять санкции против Ирана.

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