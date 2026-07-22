Новый перечень книг для школ уже готов: в Минпросвещения объяснили, что изменится

В России введут единый перечень художественной литературы для школьных библиотек. Решение не предполагает пересмотра традиционного круга произведений, которые изучают в школах. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
«Подготовка единого перечня художественной литературы для школьных библиотек — это важный шаг к формированию единого образовательного пространства и целостной системы детского и юношеского чтения. Речь не идет о пересмотре традиционного круга произведений, изучаемых в школе: произведения, включенные в федеральные образовательные программы, сохраняют свое центральное место в школьном образовании», — сказал Костенко.
По его словам, перечень будет состоять из трёх взаимосвязанных списков. В первый войдут произведения, которые изучают в рамках федеральных рабочих программ по литературе и литературному чтению. Во второй список включат книги для внеклассного чтения — от признанной классики до современных произведений, а также литературу духовно-нравственной тематики.
«Перечень произведений для внеклассного чтения выстроен таким образом, чтобы расширять круг детского чтения, сохраняя преемственность со школьной программой и не дублируя произведения, изучаемые на уроках литературы», — подчеркнул Костенко.
Он добавил, что при отборе произведений учитывали традицию включения книг в списки внеклассного чтения, представленность золотого фонда детской литературы, актуальность тематики и проблематики, художественную ценность, подтверждённую литературной критикой и российскими детскими премиями, а также отражение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Третьим станет список произведений патриотической направленности современных авторов. По словам Костенко, такой перечень в истории российского школьного образования сформирован впервые.
«В него вошли книги, написанные с 1991 по 2025 год, в которых писатели-современники говорят о родной земле, о великих людях России, о событиях Великой Отечественной войны. Отдельный тематический раздел — “Zа наших” — помогает осмыслить подвиг сегодняшних героев, стоящих на защите страны», — заключил эксперт.
В Минпросвещении России ранее рассказали, когда школа может отказать в приёме в 10-й класс.