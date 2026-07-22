Новый перечень книг для школ уже готов: в Минпросвещения объяснили, что изменится

По его словам, перечень будет состоять из трёх взаимосвязанных списков. В первый войдут произведения, которые изучают в рамках федеральных рабочих программ по литературе и литературному чтению. Во второй список включат книги для внеклассного чтения — от признанной классики до современных произведений, а также литературу духовно-нравственной тематики.