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В Красноярске проверят систему оповещения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 23 июля, в Красноярске проверят систему оповещения. Сирены с передачей речевых сообщений включат в 10:40 на 2 минуты.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 23 июля, в Красноярске проверят систему оповещения. Сирены с передачей речевых сообщений включат в 10:40 на 2 минуты.

«Просим вас отнестись с пониманием. Услышав речевые сообщения, никаких действий не предпринимать», — предупреждают в мэрии.

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