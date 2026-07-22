КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 23 июля, в Красноярске проверят систему оповещения. Сирены с передачей речевых сообщений включат в 10:40 на 2 минуты.
«Просим вас отнестись с пониманием. Услышав речевые сообщения, никаких действий не предпринимать», — предупреждают в мэрии.
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