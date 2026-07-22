Создано устройство для улучшения надежности электродвигателей

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали и запатентовали регулятор переменного напряжения с простой схемотехникой и универсальной системой управления. Устройство поможет обеспечить надежность работы бытовых электронных приборов и промышленного оборудования: электродвигателей, станков и конвейеров, сообщили в пресс-службе вуза.
Чтобы оборудование работало бесперебойно, важно защитить его от скачков или просадок напряжения. В связи с этим актуальна разработка устройств, которые обеспечивают стабильность работы бытовых и промышленных приборов, предотвращая дорогостоящий ремонт техники и простои производственных линий, отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры электроники и электротехники НГТУ Алексей Удовиченко.
«Мы создали стабилизатор напряжения со значительно более широким диапазоном регулирования, чем у существующих рыночных решений. Устройство выравнивает напряжение даже при экстремальных перепадах сети, обеспечивая надежность работы оборудования. Топология включает минимальное количество полупроводниковых ключей и реактивных компонентов, что делает регулятор более компактным и простым в управлении», — приводит пресс-служба слова ученого.
Регулятор представляет собой коммутационный блок, состоящий из модулей, и блок реактивных элементов из неполярных конденсаторов и дросселей — специальных катушек, которые за счет создаваемого магнитного поля ограничивают ток и сглаживают колебания в цепи. Регулируя уровень напряжения на конденсаторе или дросселе, можно обеспечить нужное значение напряжения в нагрузке.
Инженеры вуза спроектировали систему управления, которую можно применять не только для данного регулятора напряжения. Унифицированные алгоритмы позволяют использовать ее для других типов устройств. Разработка ученых НГТУ запатентована и может применяться в трехфазных сетях для устранения несимметрии напряжений. Установка регулятора обеспечит стабильное электроснабжение при работе мощного промышленного оборудования — электродвигателей, станков, конвейеров.
В перспективе ученые планируют сделать регулятор напряжения более компактным за счет снижения габаритов реактивных элементов.