Создано устройство для улучшения надежности электродвигателей

Регулятор представляет собой коммутационный блок, состоящий из модулей, и блок реактивных элементов из неполярных конденсаторов и дросселей — специальных катушек, которые за счет создаваемого магнитного поля ограничивают ток и сглаживают колебания в цепи. Регулируя уровень напряжения на конденсаторе или дросселе, можно обеспечить нужное значение напряжения в нагрузке.