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Житель Камчатки скрыл от налоговой более 16,6 млн рублей

Житель Петропавловск-Камчатского с августа 2023 по июль 2024 года одновременно руководил двумя фирмами. У одной из фирм была задолженность по налогам, и приняты меры принудительного взыскания. Фигурант проводил расчеты через банковский счет своей второй фирмы. Таким образом он скрыл от налоговой более 16,6 млн рублей, а налоговая задолженность составила свыше 34,4 млн рублей. Суд учел.

Житель Петропавловск-Камчатского с августа 2023 по июль 2024 года одновременно руководил двумя фирмами. У одной из фирм была задолженность по налогам, и приняты меры принудительного взыскания. Фигурант проводил расчеты через банковский счет своей второй фирмы. Таким образом он скрыл от налоговой более 16,6 млн рублей, а налоговая задолженность составила свыше 34,4 млн рублей. Суд учел раскаяние подсудимого и назначил ему штраф в размере 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.