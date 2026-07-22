Одолжил другу карту — обнаружил четыре микрозайма: в Березовке расследуют аферу на 52 тысячи рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мужчина передал банковскую карту приятелю во временное пользование, а спустя несколько месяцев узнал, что на его имя оформлены четыре микрозайма. О долгах он не подозревал, пока ему не начали звонить из микрофинансовых организаций.
В мае четыре компании обратились в полицию из-за просроченных договоров одного клиента. Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
По данным полиции, к займам может быть причастен житель Емельяново. Он якобы привязал чужую карту к своему номеру телефона, получал деньги от имени владельца и тратил их на личные нужды. Общий ущерб составил 52 тысячи рублей.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, ему может грозить до двух лет лишения свободы.