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Одолжил другу карту — обнаружил четыре микрозайма: в Березовке расследуют аферу на 52 тысячи рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мужчина передал банковскую карту приятелю во временное пользование, а спустя несколько месяцев узнал, что на его имя оформлены четыре микрозайма. О долгах он не подозревал, пока ему не начали звонить из микрофинансовых организаций.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мужчина передал банковскую карту приятелю во временное пользование, а спустя несколько месяцев узнал, что на его имя оформлены четыре микрозайма. О долгах он не подозревал, пока ему не начали звонить из микрофинансовых организаций.

В мае четыре компании обратились в полицию из-за просроченных договоров одного клиента. Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

По данным полиции, к займам может быть причастен житель Емельяново. Он якобы привязал чужую карту к своему номеру телефона, получал деньги от имени владельца и тратил их на личные нужды. Общий ущерб составил 52 тысячи рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, ему может грозить до двух лет лишения свободы.