Одолжил другу карту — обнаружил четыре микрозайма: в Березовке расследуют аферу на 52 тысячи рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мужчина передал банковскую карту приятелю во временное пользование, а спустя несколько месяцев узнал, что на его имя оформлены четыре микрозайма. О долгах он не подозревал, пока ему не начали звонить из микрофинансовых организаций.