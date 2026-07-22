Более 1,4 тысячи нижегородских девятиклассников сдали ОГЭ на одни пятерки

В 2026 году экзамены за курс девятого класса сдавали более 34,8 тысяч школьников. Из них свыше 1,4 тысячи человек успешно справились со всеми испытаниями на «отлично». Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области.
Основной этап сдачи ОГЭ прошел в июне. Самыми востребованными предметами по выбору среди выпускников традиционно стали обществознание, география и информатика.
При этом региональный минобр фиксирует сдвиг в образовательных предпочтениях.
Для тех девятиклассников, которые не смогли преодолеть минимальный порог баллов, экзаменационный период продолжится в сентябре.
Стоит отметить, что в этом году почти 65% ребят планруют продолжить обучение в системе среднего профессионального образования (СПО).
Напомним сроки сдачи ОГЭ в Нижегородской области.