Нацпроект преобразил улицу в приморском Смоляниново

Как сообщает пресс-служба администрации Шкотовского округа, в поселке Смоляниново отремонтировали дорогу по улице Школьный переулок. Подрядчик обновил основание дороги и систему водоотведения, установив водоотводные лотки. Также на участке построили тротуары с обеих сторон дороги, обустроили парковочные места. По окончании асфальтирования здесь нанесли разметку, установили знаки и пять опор наружного освещения.