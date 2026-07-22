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Нацпроект преобразил улицу в приморском Смоляниново

В поселке Смоляниново Шкотовского округа завершили ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За каждым этапом работ следили общественные наблюдатели.

Источник: администрация Шкотовского округа

Как сообщает пресс-служба администрации Шкотовского округа, в поселке Смоляниново отремонтировали дорогу по улице Школьный переулок. Подрядчик обновил основание дороги и систему водоотведения, установив водоотводные лотки. Также на участке построили тротуары с обеих сторон дороги, обустроили парковочные места. По окончании асфальтирования здесь нанесли разметку, установили знаки и пять опор наружного освещения.

«Качество выполненных работ подтверждено по итогам приемки, которую мы провели совместно со специалистами строительного контроля, представителями подрядной организации, общественными наблюдателями и нашими специалистами», — рассказали в администрации округа.

Отметим, в муниципалитете продолжаются дорожные работы еще на четырех объектах:

— улица Ленинская в поселке Смоляниново;

— улица Лазо в поселке Шкотово;

— улица Партизанская в деревне Лукьяновка;

— участок автомобильной дороги деревня Царевка — деревня Моленый Мыс.

«Все работы на этих объектах будут завершены уже в августе», — добавили специалисты.