Нацпроект преобразил улицу в приморском Смоляниново

Как сообщает пресс-служба администрации Шкотовского округа, в поселке Смоляниново отремонтировали дорогу по улице Школьный переулок. Подрядчик обновил основание дороги и систему водоотведения, установив водоотводные лотки. Также на участке построили тротуары с обеих сторон дороги, обустроили парковочные места. По окончании асфальтирования здесь нанесли разметку, установили знаки и пять опор наружного освещения.
«Качество выполненных работ подтверждено по итогам приемки, которую мы провели совместно со специалистами строительного контроля, представителями подрядной организации, общественными наблюдателями и нашими специалистами», — рассказали в администрации округа.
Отметим, в муниципалитете продолжаются дорожные работы еще на четырех объектах:
— улица Ленинская в поселке Смоляниново;
— улица Лазо в поселке Шкотово;
— улица Партизанская в деревне Лукьяновка;
— участок автомобильной дороги деревня Царевка — деревня Моленый Мыс.
«Все работы на этих объектах будут завершены уже в августе», — добавили специалисты.