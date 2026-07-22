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11 поселков и сел под Волгоградом остались без света

11 населенных пунктов Светлоярского района Волгоградской области снова попали под отключение электричества. Как сообщили.

11 населенных пунктов Светлоярского района Волгоградской области снова попали под отключение электричества. Как сообщили в администрации района, электричество отключили утром 22 июля в селах Большие Чапурники, Малые Чапурники, Дубовый Овраг, Цаца, Солянка, Червленое, Ивановка, на ст. Чапурники, в ТОС Майский, а также в поселках Кирова и Приволжский.

Отключения связаны с ремонтными работами на высоковольтной линии электропередач. Свет вернется в дома в 18−00 ч.

Напомним, накануне, 21 июля, эти населенные пункты уже попадали под 14-часовое отключение света.