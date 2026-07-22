Замминистра образования Ростовской области Анищенков вернулся в ведомство

Для Сергея Анищенкова это возвращение в привычную среду. На протяжении почти трех лет — с августа 2022-го по март 2025 года — он занимал позицию первого заместителя руководителя того же министерства. Таким образом, перерыв в работе в региональном ведомстве составил лишь несколько месяцев.