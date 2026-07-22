Капремонт крыш проходит в Хабаровском крае по программе

В Хабаровске завершен капитальный ремонт скатной кровли дома № 37 на улице Руднева. Подрядчиком выступила компания «Энерготехстрой», определенная по итогам электронного аукциона. Заказчик работ — некоммерческая организация «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». Стоимость работ составила 10,1 млн рублей. В ходе ремонта строители демонтировали старое покрытие, слуховые окна и ограждения, затем смонтировали новую кровлю из профилированного металлического листа. Также установлены водосточные системы, противопожарные люки и вентиляционные шахты с защитными зонтами. В краевом министерстве ЖКХ напоминают, что инициировать капремонт своего дома жители могут на общем собрании собственников — для этого необходимо набрать две трети голосов и направить решение в Фонд капитального ремонта Хабаровского края.