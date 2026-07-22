Удочки, призы и национальные танцы: в Фарково отметили День рыбака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей и гостей Фарково собрал традиционный День рыбака. В программу вошли соревнования для детей, выставка, игры, творческие выступления и праздничные угощения.
Главным состязанием стала детская рыбалка. Победителей наградили призами, подарки получили все юные участники.
На сцене выступили местные артисты, а национальный танец объединил исполнителей и зрителей. В краевом агентстве по развитию северных территорий подчеркнули, что праздник помогает сохранять традиции северного поселка.
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