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Удочки, призы и национальные танцы: в Фарково отметили День рыбака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей и гостей Фарково собрал традиционный День рыбака. В программу вошли соревнования для детей, выставка, игры, творческие выступления и праздничные угощения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей и гостей Фарково собрал традиционный День рыбака. В программу вошли соревнования для детей, выставка, игры, творческие выступления и праздничные угощения.

Главным состязанием стала детская рыбалка. Победителей наградили призами, подарки получили все юные участники.

На сцене выступили местные артисты, а национальный танец объединил исполнителей и зрителей. В краевом агентстве по развитию северных территорий подчеркнули, что праздник помогает сохранять традиции северного поселка.

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