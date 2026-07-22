Обломки украинских БПЛА повредили жилые дома в Краснодаре: подробности

Стало известно, что фрагменты вражеских БПЛА попали в многоквартирные дома в Краснодаре и Динском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили жилые дома», — говорится в сообщении.
В Краснодаре обломки упали на два многоквартирных дома, в станице Динской — на два частных, пострадавших нет. Также в Краснодаре в результате атаки вражеских беспилотников загорелось складское помещение. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий возгорания.
Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодаре утром 22 июля раздался сигнал тревоги. Жителям города рекомендовали оставаться дома и спрятаться в комнате без окон во время отражения вражеской беспилотной атаки.