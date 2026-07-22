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Владелец развлекательного центра заплатит 150 тысяч за травму ребенка в Биробиджане

В марте 2026 года в одном из развлекательных центров Биробиджана мальчик 2022 года рождения упал с конструкции и сломал ногу. Ребенок долго лечился. Суд обязал владельца развлекательного центра выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

В марте 2026 года в одном из развлекательных центров Биробиджана мальчик 2022 года рождения упал с конструкции и сломал ногу. Ребенок долго лечился. Суд обязал владельца развлекательного центра выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.