Владелец развлекательного центра заплатит 150 тысяч за травму ребенка в Биробиджане

В марте 2026 года в одном из развлекательных центров Биробиджана мальчик 2022 года рождения упал с конструкции и сломал ногу. Ребенок долго лечился. Суд обязал владельца развлекательного центра выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.