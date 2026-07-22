Отборочный этап «Абилимпикса» объединил более 2 тысяч участников в России

В России завершился отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участие приняли более 2 тысяч человек. Соревнования по 47 компетенциям прошли на 15 региональных площадках и охватили все 89 субъектов РФ. Участниками стали школьники от 14 лет, студенты и специалисты. Работы оценивали 720 экспертов из 55 регионов. Финал пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве. В нем примут участие конкурсанты, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлен на поддержку профессионального развития и трудоустройства людей с инвалидностью. Чемпионат проводится министерством просвещения Российской Федерации при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.