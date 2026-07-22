В Хабаровске 30 женщин создали женскую футбольную сборную

Коллектив уже провёл несколько товарищеских встреч с другими женскими командами города. Ближайшие игры запланированы на август. Также в планах — провести серию матчей в летне-осенний период, а завершить сезон крупным турниром по женскому футболу. Его организаторы хотят провести зимой на площадке Академии «Искра» и в дальнейшем сделать регулярным.