В Хабаровске 30 женщин создали женскую футбольную сборную

В Хабаровске стартовала социальная инициатива по развитию женского футбола. Главная цель проекта — сделать этот вид спорта доступным для хабаровчанок и укрепить связь поколений через общее увлечение. На сегодняшний день сформирована самая многочисленная женская команда города, в которую вошли 30 участниц. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инициатива создания коллектива исходила от самих женщин, которые давно увлечены этим видом спорта. Ранее они наблюдали за игрой с трибун, поддерживая своих близких, а теперь получили возможность выйти на поле самостоятельно.
Команда уже приступила к регулярным тренировкам. Занятия проходят три раза в неделю по полтора часа под руководством профессионального наставника. У спортсменок есть всё необходимое: тренировочный манеж, инвентарь и форма.
Коллектив уже провёл несколько товарищеских встреч с другими женскими командами города. Ближайшие игры запланированы на август. Также в планах — провести серию матчей в летне-осенний период, а завершить сезон крупным турниром по женскому футболу. Его организаторы хотят провести зимой на площадке Академии «Искра» и в дальнейшем сделать регулярным.
Организаторы отмечают, что набор в команду продолжается — присоединиться могут все желающие женщины, независимо от уровня подготовки.
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