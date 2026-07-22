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В Хабаровском крае спасатели провели сложную операцию в горах ради туристки

Женщина получила травму головы во время похода, а спасатели несколько часов добирались к ней через сложный рельеф.

В Хабаровском крае в районе имени Полины Осипенко спасатели МЧС России эвакуировали 35-летнюю туристку, получившую травму во время похода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Женщину на вертолёте Ми-8 доставили в Хабаровск, где её госпитализировали.

Травма произошла во время движения зарегистрированной туристической группы по маршруту. Для помощи пострадавшей к месту происшествия направились спасатели МЧС России и бригада территориального центра медицины катастроф.

Операцию осложняли гористая местность и курумник — участки, покрытые крупными камнями. Вертолёт смог сесть более чем в километре от места нахождения женщины, поэтому спасателям пришлось продолжить путь пешком.

На месте специалисты несколько часов добирались до пострадавшей, после чего вместе с участниками тургруппы на носилках транспортировали её к воздушному судну и медицинской бригаде.

Как отметил начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Лунин, сложность операции была связана с горным рельефом и жарой.

Спасатели также отметили слаженные действия руководителя и участников туристической группы: они оказали женщине первую помощь до прибытия специалистов и помогли доставить её к вертолёту.

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