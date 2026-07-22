Столица достойно принимает любой вызов

— В 2026 году премия присуждается уже в четвертый раз. Интерес к ней растет, как и ее известность в России и за ее пределами. И нам кажется, что идея премии «ВЫЗОВ» — присуждать ее не только за достижения, сделанные ученым за его долгую и продуктивную научную жизнь и изменившими научный ландшафт в какой-то области науки и технологий, но и за недавние открытия, в том числе и молодыми учеными, которые, по мнению научного комитета премии, способны трансформировать наше будущее, а также поощрять инженерные решения, укрепляет ее популярность с каждым годом.