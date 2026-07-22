У гимназии № 88 в Омске установили знак пешеходного перехода

В рамках подготовки гимназии № 88 к началу нового учебного года у здания установили знак пешеходного перехода. Ранее с просьбой обозначить этот участок обращались родители учеников. Об этом сообщил депутат Омского городского Совета Максим Концедалов.
Вместе с директором гимназии Виталием Вороновым, родителями школьников и сотрудниками учреждения он проверил размещение дорожного объекта в районе трамвайных путей.
Участники встречи также оценили готовность образовательного учреждения к возобновлению работы. Ранее Максим Концедалов сообщал, что строительная готовность объекта достигла 96%. Завершить основные работы подрядчик должен до 1 августа. Сейчас специалисты заканчивают внутреннюю отделку, монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории. Планируется, что уже 1 сентября 2026 года гимназия вновь примет учеников.